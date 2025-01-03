Dalaman Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Dalaman Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Dalaman Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Dalaman Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Dalaman Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

DALAMAN HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün Otomobil 50 TL 75 TL 110 TL 125 TL 175 TL 1.400 TL 2.240 TL Pikap, Minibüs 70 TL 100 TL 135 TL 160 TL 220 TL 1.760 TL 2.815 TL Otobüs, Kamyon 90 TL 120 TL 155 TL 195 TL 265 TL 2.120 TL 3.390 TL Motor 25 TL 35 TL 45 TL 50 TL 75 TL 600 TL 900 TL

DALAMAN HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Dalaman Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 50 TL

1-3 saat: 75 TL

3-6 saat: 110 TL

6-12 saat: 125 TL

12-24 saat: 175 TL

7-15 günlük abonman: 1.400 TL

30 günlük abonman: 2.240 TL

Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 70 TL

1-3 saat: 100 TL

3-6 saat: 135 TL

6-12 saat: 160 TL

12-24 saat: 220 TL

7-15 günlük abonman: 1.760 TL

30 günlük abonman: 2.815 TL

Otobüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 90 TL

1-3 saat: 120 TL

3-6 saat: 155 TL

6-12 saat: 195 TL

12-24 saat: 265 TL

7-15 günlük abonman: 2.120 TL

30 günlük abonman: 3.390 TL

Motor Ücretleri:

0-1 saat: 25 TL

1-3 saat: 35 TL

3-6 saat: 45 TL

6-12 saat: 50 TL

12-24 saat: 75 TL

7-15 günlük abonman: 600 TL

30 günlük abonman: 960 TL

Havalimanı otoparkları neden pahalı?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: