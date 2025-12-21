Dalamanlılardan Kille Koyu'na yapılacak yat iskelesine karşı protesto

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Kille Koyu’na yapılması planlanan yat bağlama projesine karşı tepkiler büyüyor.

Kille Koyu’na yaklaşık 2 kilometre mesafede bir araya gelen yöre halkı, ellerinde fenerlerle protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş boyunca "Kille halkındır, halkın kalacak", "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atan protestocular İzmir Marşı’nı da söyledi.

Eyleme Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, eski CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda bölge sakini katıldı. Süleyman Girgin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dalaman tek vücut olmuş, yaşadığı yere sahip çıkıyor ve şehrin yağmalanmamasına karşı bir direnç gösteriyor. Kime karşı bu direnç? AKP iktidarına karşı. Önceki adı MUÇEV’di, daha sonra adını değiştirdiler; Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma AŞ adını koydular. Ama mantık yine aynı mantık: yağmalama bu şirketler aracılığıyla yapılıyor. 2014’te kurulan MUÇEV, ne kadar kıyı ve koy varsa yağmaya açtı. Şimdi sıra Kille’ye geldi. Bakanlığa sesleniyorum, bu koyu peşkeş çekemeyeceksiniz."

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da şöyle konuştu:

"Kille Koyu’nda, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ sınırları içerisinde yapılması planlanan yat bağlama iskelesi projesine karşıyız. Çünkü halkın denizi parsel parsel satılıyor. Proje alanı Dalaman–Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırları içerisinde yer almakta; aynı zamanda 3. derece Doğal SİT Alanı ve ‘Önemli Doğa Alanı’ statüsünde bulunmaktadır. Direnmezsek, birlikte ve omuz omuza durmazsak Kille Koyumuz kalmayacak. Dalaman’daki koyların tamamı aynı tehlikeyle karşı karşıya. Biz yatırıma karşı değiliz ancak marina yapılacak yer Dalaman koyları değildir. Mantıklı yatırımların destekçisiyiz. Halkın zararına olan yatırımlara karşı omuz omuza durmaya ve eylem yapmaya devam edeceğiz."