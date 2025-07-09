Dalavereyle kestiler

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde, 200 ila 600 yıl arasında değişen yaşlara sahip 36 zeytin ağacı kesildi. İddiaya göre, arazide yapı izni almak isteyen kişiler, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, tarım arazilerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu gerekçesiyle yapı izni verilmedi.

Mevzuata göre, eğimli arazilerde zeytin ağaçlarının temizlenip yerlerine belirli ölçülerde meyve ağaçları dikildiği takdirde yapı izni verilebiliyor. İddiaya göre, bazı kamu görevlileri, yapı izni alınabilmesi için vatandaşlara yapı izni alabilmesi için yardımcı oldu ve bazı işlemler için belirli bir ücret talep ettiği belirtildi. Zeytin ağaçlarının kesildiği ve yerine meyve ağaçlarının dikildiği ortaya çıktı.

İTİRAZ EDEN MEMUR SÜRGÜN EDİLDİ

İddialara göre, yasal gerekçelerle sürece itiraz eden bir kamu görevlisi, sürgün edildi. En az iki memurun daha, “sürülürsünüz” şeklinde tehdit edildiği ve siyasi baskıların arttığı öğrenildi.

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İZİNSİZ KUYU

Öte yandan 25 Mayıs 2025 tarihinde, Urla ilçesinin İskele Mahallesi’nde, tarım arazilerinde izinsiz yüzme havuzu inşa edildiği ve kuyu açıldığı ihbarı yapıldı. İhbarın ertesi günü, kuyunun üzerinin toprakla kapatıldığı ve kesilen ağaç dallarının kamuflaj olarak kullanıldığı tespit edildi. Arazide ruhsatsız yapılar bulunduğu, ancak bugüne kadar herhangi bir yıkım kararı uygulanmadığı ifade edildi.