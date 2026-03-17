Dalda kalan portakallar toprağa döküldü: ''Çiftçinin hiçbir ürünü para etmiyor''

Osmaniye’de narenciye üreticileri, portakalın kilosunu 6 liraya bile satamadıklarını ve bu yüzden ürünlerin ağaçlardan dökülmeye başladığını ifade etti. Üretici Soner Cankurt, son 2-3 yıldır para etmediği için birçok çiftçinin ağaçlarını kesip tarlaya çevirdiğini vurgulayarak, "Çiftçi öldü, çiftçi artık bitti. Çiftçinin hiçbir ürünü para etmiyor" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde üreticiler, portakalın dalında 7-8 liraya alıcı bulamadığını ve bu nedenle toplanmayan ürünlerin yere döküldüğünü belirtti.

Üretici Soner Cankurt, "Bu sene portakallar para etmedi" diyerek, "Yazın geldi tüccar, kilosunu 20 liradan sattık. Kapora verildi. Şimdi piyasa 7 lira, 6 lira portakalın alıcısı yok. Döküldü, satılmıyor. Portakal tarlada kaldı, ağaçların üzerinde kaldı, bu şekilde dökülüyor" diye konuştu.

''ÇİFTÇİ ARTIK BİTTİ''

Ürünü para etmediği için ağaçlarını kesen üreticiler bulunduğunu belirten Cankurt, "Çiftçi öldü, çiftçi artık bitti. Hiçbir şey para etmiyor, hiçbir ürünü çiftçinin" dedi.

Üreticilerin kesmesi sonucu limon ağaçları kalmadığını anlatan Cankurt, şu anda limonun ithal edildiğini ve fiyatının yüksek olduğunu belirtti.

Cankurt, üreticinin böyle giderse iflas edeceğini söyleyerek, "7-8 defa gübre atılıyor, ilaçlanıyor, 7-8 sefer sulanıyor, ameliye ile topluyorsun. Zaten 7-8 lira üzerinde emeği var. Şu anda 6 lira alıcısı da yok zaten. Demek ki vatandaş portakal yemiyor. Para olmayınca ne yapsın millet?" diye konuştu.

Portakal satıcısı vatandaş ise "Portakal perakende 15-20 lira. Bahçem az da olsa var. Portakal geçen seneye göre biraz para etti de yeterli değil. Portakalları değerlendiremediler, işçi bulamadılar, sıkıntı oldu" dedi.