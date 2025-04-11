Dalgalı kur rejimi ne demek? Dalgalı kur rejimi neden eleştiriliyor?

Küresel ekonomi içinde ülkelerin para politikası tercihleri, yalnızca teknik değil aynı zamanda sınıfsal ve ideolojik kararlar barındırır. Dalgalı kur rejimi, serbest piyasa ekonomisinin “görünmeyen el”ine duyulan inancın bir yansımasıdır. Peki, dalgalı kur rejimi nedir, nasıl işler, Türkiye bu sisteme ne zaman geçti? Detaylar şöyle:

DALGALI KUR REJİMİ NEDİR?

Dalgalı kur rejimi, döviz kurlarının piyasa koşullarına göre arz ve talep tarafından serbestçe belirlendiği sistemdir. Devlet ya da Merkez Bankası kur düzeyine doğrudan müdahale etmez; yalnızca olağanüstü dalgalanmalarda sınırlı müdahaleler yapılır.

Bu sistemde para biriminin değeri, dış yatırımcıların beklentileri, iç piyasadaki döviz talebi ve küresel gelişmelerle anlık olarak değişir. Döviz kuru artık bir kamu kararı değil, finansal piyasanın kararına dönüşür.

TÜRKİYE NE ZAMAN DALGALI KURA GEÇTİ?

Türkiye, 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sonrasında Şubat 2001’de dalgalı kur rejimine geçiş yaptı. IMF reçeteleriyle şekillenen bu süreçte sabit kur politikası terk edildi, TL’nin değeri serbest piyasaya bırakıldı. Bu geçiş, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin daha da finansallaşmasının ve dışa bağımlı hale gelmesinin temel taşlarından biri oldu.

DALGALI KUR REJİMİNİN İDDİA EDİLEN AVANTAJLARI

Piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlar.

Merkez Bankası rezervleri daha az kullanılır.

İhracatı destekleyici esneklik yaratabilir.

DALGALI KUR REJİMİNİN DEZAVANTAJLARI:

Kur spekülasyonlarına açık hale gelir.

Üretici sınıflar için öngörülemez maliyetler yaratır.

Yüksek kur, ithal girdi bağımlısı sanayiyi baskı altına alır.

Gelir dağılımını bozar, çünkü dar gelirliler enflasyonla ezilirken büyük sermaye dövizle kendini korur.

DALGALI KURA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER NELERDİR?

1. Kurun Serbestleşmesi, Egemenliğin Piyasaya Devri Demektir

Dalgalı kur rejimi, para politikası üzerindeki kamu denetimini zayıflatır. Bu, ekonomik bağımsızlığın finansal piyasalara devri anlamına gelir. Devletin para birimi üzerindeki kontrolü azalırken, döviz spekülatörleri ve uluslararası fonlar ekonomik yönelimi belirler.

2. Halkın Üzerine Yıkılan Enflasyon Yükü

Kur artışı doğrudan ithalat maliyetlerini ve dolayısıyla tüketici fiyatlarını artırır. Sabit gelirli emekçi kesimler, yüksek enflasyonla alım gücünü kaybederken, büyük sermaye kesimleri dövize dayalı gelirleriyle kendini güvenceye alır. Bu, sınıfsal eşitsizliği derinleştirir.

3. Finans Kapitalin Lehine İşleyen Bir Mekanizma

Dalgalı kur rejimi, finansal serbestleşmenin en önemli sacayaklarından biridir. Bu sistem, üretim yerine para üzerinden kazanç elde eden kesimlerin çıkarına çalışır. Bankalar, döviz hesapları ve portföy yatırımları üzerinden büyük gelirler elde ederken, reel sektör dalgalı kurun getirdiği belirsizlikle baş etmeye çalışır.

4. Üretimden Kopuk, Tüketim Odaklı Bir Ekonomi

Kurun her an değişmesi, uzun vadeli üretim planlamasını zorlaştırır. Özellikle dışa bağımlı sanayilerde maliyet hesapları zorlaşır. Bu da ithalata dayalı tüketimi teşvik ederken, yerli üretimi ve planlamayı ikinci plana iter.

DALGALI KUR YERİNE NE ÖNERİLİR?

Sosyalist düşünceye göre, planlı ve kamu denetimli kur rejimleri, üretimi ve toplumsal refahı esas alır.