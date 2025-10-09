Dalgalı kur rejimi nedir? Türkiye ne zaman dalgalı kura geçti?

Dalgalı kur rejimi, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında, yani arz ve talep dengesine göre belirlendiği para politikası sistemidir.

Bu rejimde, Merkez Bankası veya devlet kurlara doğrudan müdahale etmez; yalnızca aşırı dalgalanmalar yaşandığında geçici düzenlemeler yapar.

Dolayısıyla para biriminin değeri, artık kamusal bir karar olmaktan çıkıp, finansal piyasaların dinamiklerine bırakılmış olur.

TÜRKİYE DALGALI KUR SİSTEMİNE NE ZAMAN GEÇTİ?

Türkiye, Şubat 2001 ekonomik krizi sonrasında dalgalı kur rejimine geçti.

IMF destekli yeniden yapılandırma programı çerçevesinde sabit kur sistemi terk edilerek, Türk Lirası’nın değeri serbest piyasaya bırakıldı.

Bu geçiş, Türkiye ekonomisinin finansal serbestleşme sürecinin en kritik adımlarından biri olarak kabul edilir.

Dalgalı kur sistemi, kısa vadede döviz rezervi baskısını azalttı; ancak uzun vadede fiyat istikrarsızlığı ve enflasyonist etkiler doğurdu.

DALGALI KUR REJİMİ NASIL ÇALIŞIR?

Dalgalı kur sisteminde döviz kuru, serbest piyasada belirlenir. Kısacası, döviz arzı artarsa TL değer kazanır; talep artarsa TL değer kaybeder. Bu sistemin en önemli özelliği, kurların anlık değişkenliğe (volatiliteye) açık olmasıdır.

Kur hareketleri şu unsurlara göre şekillenir:

Yabancı yatırımcı giriş-çıkışları

İthalat ve ihracat dengesi

Faiz oranları ve Merkez Bankası kararları

Küresel ekonomik gelişmeler

Jeopolitik riskler

Bu yapı, serbest piyasanın görünmeyen eli olarak tanımlanır; ancak aynı zamanda ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız hale getirir.

DALGALI KUR REJİMİNİN AVANTAJLARI

Piyasa koşullarına hızlı uyum sağlar: Döviz kuru, ekonomik göstergelerdeki değişimlere otomatik tepki verir.

Döviz kuru, ekonomik göstergelerdeki değişimlere otomatik tepki verir. Merkez Bankası rezervleri korunur: Sabit kurda olduğu gibi döviz rezervini savunmak için sürekli müdahale gerekmez.

Sabit kurda olduğu gibi döviz rezervini savunmak için sürekli müdahale gerekmez. İhracatı teşvik edebilir: Yerel para değer kaybettiğinde, ihracat malları dış piyasada ucuzlar.

Yerel para değer kaybettiğinde, ihracat malları dış piyasada ucuzlar. Kısa vadede rekabet gücünü artırabilir: Özellikle sanayi ihracatında döviz geliri artışı yaratabilir.

DALGALI KUR REJİMİNİN DEZAVANTAJLARI

Kur istikrarsızlığı üretim planlamasını zorlaştırır: Dövizdeki oynaklık, sanayi ve reel sektör için maliyet belirsizliği doğurur.

Dövizdeki oynaklık, sanayi ve reel sektör için maliyet belirsizliği doğurur. Spekülasyona açık hale gelir: Finansal yatırımcılar, döviz hareketlerinden büyük kazanç elde edebilir.

Finansal yatırımcılar, döviz hareketlerinden büyük kazanç elde edebilir. Enflasyonist baskı yaratır: İthal girdiler pahalandıkça fiyatlar genel seviyesi yükselir.

İthal girdiler pahalandıkça fiyatlar genel seviyesi yükselir. Gelir dağılımı bozulur: Sabit gelirli kesimler alım gücünü kaybederken, dövize yatırım yapan sermaye kesimleri avantaj sağlar.

DALGALI KUR REJİMİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Egemenliğin Piyasaya Devri

Dalgalı kur rejimi, para politikasının kamusal denetimini zayıflatır.

Kurlar artık ulusal otoriteler tarafından değil, uluslararası finansal güçler tarafından belirlenir.

Bu da ekonomik egemenliğin önemli bir kısmının piyasaya devredilmesi anlamına gelir.

Enflasyon Yükü Halkın Üzerine Biner

Kur artışları doğrudan ithalat maliyetlerini yükseltir.

Temel gıda, enerji ve ulaşım fiyatları artarken, dar gelirli kesimler yüksek enflasyon altında ezilir.

Finans Kapitalin Lehine İşleyen Bir Yapı

Dalgalı kur sistemi, finans sektörüne yüksek kazanç fırsatları sunar.

Banka ve fonlar döviz üzerinden gelir elde ederken, üretim sektörü kur belirsizliğiyle mücadele eder.

Üretimden Kopuk, Tüketim Odaklı Bir Ekonomi

Kur oynaklığı, uzun vadeli yatırım planlarını zorlaştırır.

Sonuçta ekonomi, üretim yerine tüketim ve ithalata dayalı hale gelir.

DALGALI KUR YERİNE ALTERNATİF NE OLABİLİR?

Ekonomistler arasında farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı uzmanlar:

Yarı kontrollü (yönetilen) dalgalı kur sistemini,

İhracat odaklı sabit kur politikalarını,

Merkez Bankası’nın aktif kur hedeflemesi modelini önerirler.

Bu modellerde amaç, döviz kurunu tamamen serbest bırakmak yerine, makul bir bant aralığında tutarak hem rekabet gücünü hem fiyat istikrarını korumaktır.

DALGALI KUR – SABİT KUR FARKI

Özellik Dalgalı Kur Sabit Kur Belirleme Mekanizması Piyasa (arz-talep) Devlet veya Merkez Bankası Müdahale Düzeyi Sınırlı Sürekli Rezerv Kullanımı Düşük Yüksek Fiyat İstikrarı Düşük Yüksek Esneklik Fazla Az Spekülasyon Riski Yüksek Düşük

DALGALI KURUN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

2001 sonrası dönem: TL serbest kaldı, enflasyon kontrol altına alınsa da dış borç arttı.

TL serbest kaldı, enflasyon kontrol altına alınsa da dış borç arttı. 2018 sonrası: Döviz dalgalanmaları hızlandı, TL değer kaybetti, fiyat istikrarsızlığı arttı.

Döviz dalgalanmaları hızlandı, TL değer kaybetti, fiyat istikrarsızlığı arttı. 2021–2025 arası: Merkez Bankası zaman zaman “örtülü müdahalelerle” kur dengesini sağlamaya çalıştı.

Bu süreçte döviz, yatırım aracı haline geldi; üretim yerine finansal kazanç odaklı davranışlar öne çıktı.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Dalgalı kur rejimi nedir?

Döviz kurlarının piyasa koşullarına göre arz ve talep dengesiyle belirlendiği sistemdir.

Türkiye dalgalı kura ne zaman geçti?

Şubat 2001’de yaşanan ekonomik kriz sonrası uygulanmaya başlandı.

Dalgalı kurun avantajı nedir?

Rezerv tasarrufu sağlar, ihracatı teşvik edebilir.

Dalgalı kurun dezavantajı nedir?

Enflasyonu tetikler, üretim planlamasını zorlaştırır, gelir dağılımını bozar.

Dalgalı kur sabit kura göre daha mı iyidir?

Kısa vadede avantajlı olsa da uzun vadede fiyat istikrarını zayıflatabilir.

SONUÇ: DALGALI KUR REJİMİ EKONOMİDE ÇİFTE ETKİ YARATIR

Dalgalı kur rejimi, esnek ve piyasa odaklı bir sistemdir. Kısa vadede ihracatı teşvik edebilir ve döviz rezervlerini koruyabilir; ancak uzun vadede enflasyon, gelir eşitsizliği ve üretim belirsizliği yaratabilir.

Bu nedenle birçok ülke, tamamen serbest bırakılmış kur yerine “yönetilen dalgalanma” modelini tercih eder.

Ekonomik istikrarın korunması için sadece para politikası değil, üretim, yatırım ve istihdam politikalarının da uyum içinde yürütülmesi gerekir.

