Dalkavuk ne demek? Dalkavuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Dalkavuk kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Dalkavuk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. TDK Dalkavuk kelimesinin kökenini Türkçe olarak belirtiyor. Peki Dalkavuk ne demek? Dalkavuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

DALKAVUK NE DEMEK?

Günümüzde iki farklı anlamda kullanılan Dalkavuk sözcüğü 'Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse; kaytak, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı, kılbaz, huluskâr, mütebasbıs' ve 'Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse' anlamlarına gelmektedir.

İÇİNDE DALKAVUK KELİMESİ GEÇEN CÜMLE ÖRNEĞİ

TDK’de dalkavuk kelimesine yönelik verilen örnek cümle şöyle:

"Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez." - Reşat Nuri Güntekin

Patronun dalkavukluğunu yaparak iş arkadaşlarının saygısını kaybetti.

Dalkavuğun nükteli sözleri padişahı bir anda kızdırdı.

Dalkavuklukta kantarın topuzunu öyle kaçırdı ki, patronu bile bu durumdan rahatsız oldu.

DALKAVUK KELİMESİ TÜRKÇE Mİ?

Dalkavuk kelimesi TDK'ye göre kökeni Türkçe olan bir kelimedir.

Dalkavuk kelimesi tarihi

Osmanlı zamanında külah, üzerine tülbent sarılarak giyilirdi. Başkalarını eğlendirmek için görevli kimseler için ise tülbentsiz külah takılması uygun görüldü. Tülbentsiz külaha 'dalkülah' denirdi. Dalkülah'tan esinlenerek, bu kişilere dalkavuk adı verildi.