Dallarımızla göğü tutmak için buradayız

Ethem Kutay TOKER

Hasan Ulaş edebiyat çalışmalarına 2018 yılında şair arkadaşı Yusuf Çağlar’la birlikte ‘Sardes Kültür ve Sanat Derneği’ni kurarak başladı. Dernek şimdilerde Artemis Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin 30’uncu sayısını çıkarmaya hazırlanıyor. Artemis Dergisi geçtiğimiz sene ‘Hermos Şiir Dizisi’ni yayımladı. Ulaş’ın kitabı ‘Ağaçların Gidecek Yeri Yok’ da bu kapsamda basılan dokuz kitaptan biri. Ulaş’a göre sanatçı yaptığı işlerle ön açıcı olmalı, sınırları zorlamalı ve oyunu değiştirmeye çalışmalı. Ulaş ile şiir ve sanat anlayışını konuştuk.

Ulaş’a göre insanın doğduğu, yaşadığı yer onun sanat anlayışını şekillendiriyor. Kendi doğup büyüdüğü ve yaşadığı yer olan Manisa Salihli’nin Sart köyünün (Sardes) edebiyat ve sanat açısından kıymetli topraklar olduğunu vurguluyor. Şair Dionysos’un yaşadığı, Sapfo’nun oralarda gezindiği söylenen Sart köy için “Galiba benim de hamuruma, çağlardır akıp gelen bu şiir ırmağının suyu karışmış” diyor. Ulaş’a göre her sanat eseri gibi şiir de şairin yarattığı bir iç-evrensel dil.

Hasan Ulaş kitabının ismini ise “Çünkü buradayız, buraya ekildik. Köklerimizle, dallarımızla toprağı ve göğü tutmak için buradayız. Ağacız ve gidecek yerimiz yok. Bizi ya keserler ya yakarlar” diye açıklıyor.

Ulaş anlatım dilini “Sanat, bir görme biçimi ve bu görüntüden yeni örüntüler kurma hali. Şiirimi bu halden hareketle kuruyorum. Büyük kalabalığın görmediği, görse bile rahatsız olmadığı şeylerden huzursuz olur, bu huzursuzlukla başkalarının huzurunu kaçırmaya çalışırım. Bu, ister açarken görülmeyen bir çiçek olsun ister yanan bir ağaç” şeklinde aktarıyor. Şairin şiirlerinde ironi ve mizah unsuru özellikle göze çarpıyor. Ulaş, şiirlerinin bu yönünü ise bazen okurun ezberine çelmeler takmak, gözüyle kulağı arasında ikilikler yaratıp onu konfor alanından çıkarmak olarak nitelendiriyor.