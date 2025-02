Dallas dizisinin yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti

Klasik dizi 'Dallas'ın yıldızlarından ünlü oyuncu Alice Hirson hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü oyuncu 95 yaşındaydı.

Hirson, Dallas dizisinde Mavis Anderson karakterini canlandırıyordu.

Alice Hirson'un oğlu David Hirson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada annesinin doğal sebeplerden dolayı vefat ettiğini açıkladı.

David Hirson, ayrıca annesi Alice Hirson'un yaklaşık bir yıldır Los Angeles'taki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

ALICE HIRSON KİMDİR?

10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell adıyla New York'ta dünyaya gelen Alice Hirson, 1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdürdü. Pembe diziler ve tiyatro oyunlarında yer alan ünlü isim, "Traveller Without Luggage", "The Investigation", "Dallas" ve "Ellen" adlı yapımlardaki oyunculuk performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı.