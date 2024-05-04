Dallas Mavericks yarı finale yükseldi

NBA’de Batı Konferansı’nda a Dallas Mavericks evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 114-101 mağlup ederek, seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Dallas bu turda Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek.

NBA’de play-off ilk turunda heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 103-96’lık skorla mağlup etti ve seride durumu 3-3’e getirdi.

Orlando’da Paolo Banchero 27 sayı, 8 ribaund ve 4 asist, Franz Wagner da 26 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlikle mücadele ederek, galibiyette önemli rol oynadı. Cleveland’da ise Donovan Mitchell’in 50 sayı 4 ribaundluk performansı mağlubiyet önleyemedi. Serinin 7. maçı yarın TSİ 20.00’de Cleveland Cavaliers’ın ev sahipliğinde oynanacak.

Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks serinin 6. maçında evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers’ı 114-101 yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Dallas bu turda Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek.

Dallas’ta Luka Doncic 28 sayı, 13 asist ve 7 ribaund, Kyrie Irving de 30 sayı ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Clippers’ta ise Norman Powell’ın 20 sayı, 4 ribaund, Paul George’un da 18 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Oklahoma City Thunder ile Dallas Mavericks arasındaki eşleşmesinin ilk maçı 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 02.00’de oynanacak.