Dallas Mavericks’te Jason Kidd dönemi sona erdi

NBA'de Dallas Mavericks, başantrenör Jason Kidd ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Kidd’in sözleşmesinde dört yıl ve yaklaşık 40 milyon dolarlık maaş kalmasına rağmen tarafların ayrılık konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu gelişme, Mavericks’in kısa süre önce genel menajer Nico Harrison ile yollarını ayırmasının ardından geldi. Dallas yönetimi basketbol operasyonlarının başına Masai Ujiri’yi getirirken, genel menajerlik görevine ise Mike Schmitz atanmıştı.

DONCIC TAKASI DÖNÜM NOKTASI

Jason Kidd, 2021-2022 sezonu öncesinde Dallas’ın başına geçmiş ve Luka Doncic liderliğindeki kadroyla takımı Batı Konferansı finaline taşımıştı.

Mavericks, 2023 sezonunda play-off dışında kalırken, 2024 yılında ise NBA Finalleri’ne yükselme başarısı göstermişti.

Organizasyonun yönünü değiştiren en önemli gelişmelerden biri ise Şubat 2025’te yaşandı. Nico Harrison’ın, Doncic’i Los Angeles Lakers’a gönderip karşılığında Anthony Davis’i kadroya kattığı takas, kulüpte yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

COOPER FLAGG ETRAFINDA ŞEKİLLENECEK

Yeni yönetimin kadroyu genç yıldız adayı Cooper Flagg etrafında yeniden şekillendirmesi ve teknik ekip konusunda da kendi yapılanmasını oluşturması bekleniyor.

Masai Ujiri yaptığı açıklamada, Jason Kidd’in hem oyunculuk kariyeri hem de teknik adamlık döneminde kulübe önemli katkılar sunduğunu belirterek teşekkür etti. Ujiri ayrıca organizasyonun yeni bir vizyon doğrultusunda ilerlemek istediğini vurguladı.

4 TAKIM KOÇ ARIYOR

Öte yandan ESPN’in haberine göre Kidd’in, Harrison’ın ayrılığı sonrası basketbol operasyonları başkanlığı görevi için değerlendirilmek istediği ancak kulüp sahibi Patrick Dumont tarafından bu talebin kabul edilmediği öne sürüldü.

Dallas Mavericks böylece yeni başantrenör arayan takımlar arasına katılırken, Chicago Bulls, Orlando Magic ve Portland Trail Blazers da koç arayışını sürdüren ekipler arasında yer alıyor.