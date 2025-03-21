"Daltonlar"çetesinin 'elebaşı' Ahmet Mustafa Timo hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirilen "Daltonlar" çetenin elebaşı olduğu belirtilen Ahmet Mustafa Timo hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, "Daltonlar" olarak bilinen çeteye yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı olduğu ifade edilen Ahmet Mustafa Timo'nun, 2 cinayet eylemi başta olmak üzere "silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma", "oto hırsızlığı", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla alakalı 31 eyleme karıştığı tespit edildi.

Savcılık, MİT'in yurt dışı çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilen Timo hakkında 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.