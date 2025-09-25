Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz, Belçika'da öldürüldü

Daltonlar çetesinin yöneticisi Caner Koçer’in İspanya’da öldürülmesinin ardından, sağ kolu Furkan Yavuz da Belçika’da sokak ortasında silahlı saldırıyla öldürüldü.

Belçika basını saldırının İstanbul kökenli rakipleri “Casperlar” çetesi tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. Halk TV'nin haberine göre, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların Yavuz’u vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Koçer ve Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Koçer, Torrevieja’da infaz edilmişti. Bu saldırının, öldürülen iki Casperlar üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.

Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek Daltonlar’ın faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.