Daltonlar, Redkitler, Casperlar: Yeni Nesil Çeteler'in bilinmeyenleri

Gazeteciler Sadık Güleç ve Osman Çaklı'nın kaleme aldığı ve Tekin Yayınevi tarafından yayımlanan Yeni Nesil Çeteler, kitabı okurlarla buluştu. Yeni Nesil Çeteler, son dönemlerde sıkça konuşulan Daltonlar, Red Kitler ve Casperlar gibi gruplara mercek tutuyor.

Türkiye, son dönemlerde klasik mafyadan farklı olarak "yeni nesil çetelerle" karşı karşıya. İstanbul’un yoksul semtlerinde yükselen dip dalgası, uzun süre dikkat çekmeden güçlendi. Tarihler 2013’ü gösterdiğinde ilk olarak Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı mücadele eden Hasan Ferit Gedik'in ölümü ile bu grupların adı medyada duyulmaya başlandı. Gedik’in öldürülmesinden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine kadar geçen on yıllık süreçte hemen her gün birçok saldırının faili olarak bu gruplar öne çıktı.

Daltonlar, Red Kitler, Casperlar, Şirinler gibi eski çizgi filmlerinden isimlerini alan bu "yeni nesil çetelerin" bir ayağı da artık yurtdışına uzanıyor.

NASIL BÜYÜDÜLER?

Güleç ve Çaklı, birlikte kaleme aldıkları bu kitapta söz konusu yapıların nasıl oluştuğuna, nasıl büyüdüğüne ve kendilerine nasıl üye bulduklarına ışık tuttu. Yeni Nesil Çeteler kitabında bu yapıların sosyal medyayı çok etkin kullandığı, İstanbul’un politik mahallelerinde sol örgütler ile çatışmalara girdiği, varoşlarda kendi kurtarılmış bölgelerini yaratmaya çalışıldığı anlatılıyor.

SOL SÖYLEM KULLANIYORLAR

Güleç ve Çaklı, bu grupların sol söylemleri kullandığını, protest müzik eşliğinde saldırı videoları çektiğini ifade ediyor. Yeni Nesil Çeteler kitabında; çete üyeleri, mahalle sakinleri ve sosyalist örgüt üyelerinin ilk ağızdan anlatımlarına ve tanıklıklarına da yer veriliyor.