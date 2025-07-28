Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
Kaynak: iHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
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