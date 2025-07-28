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Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Güncel
  • 28.07.2025 22:34
  • Giriş: 28.07.2025 22:34
  • Güncelleme: 28.07.2025 22:40
Kaynak: iHA
Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

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