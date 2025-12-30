"Daltonlar suç örgütü davası"nda çıkan arbede: 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen yargılama sırasında çıkan arbedeye ilişkin 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

"Daltonlar suç örgütü davası"nın karar duruşmasında jandarma ekipleri ile sanıklar arasında arbede çıkmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kararın açıklandığı sırada bir kısım sanıklar tarafından, jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunulduğu aktarılmış, ayrıca kamu malına zarar verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

AVUKAT YAPILANMASI OLABİLİR

Duruşmada çıkan arbedeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre yapılan incelemeler doğrultusunda, duruşma salonuna sadece avukatların telefonlarının alındığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında savcılık, görüntüleri kayda alıp yayan kişilerin avukatlar olduğu iddiasıyla 3 avukat hakkında arama ve gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında, Daltonlar suç örgütünün bir avukat yapılanması olabileceği değerlendiriliyor.