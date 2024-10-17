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Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 kişi adliyeye sevk edildi

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir liderliğindeki 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 157 kişi adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 17.10.2024 09:15
  • Giriş: 17.10.2024 09:15
  • Güncelleme: 17.10.2024 09:26
Kaynak: DHA
Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir liderliğindeki 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 157 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in liderlik ettiği Daltonlar organize suç örgütüne yönelik KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi.

14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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