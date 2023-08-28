Dalyancı’ya ekilen sevgi tohumları

Gazeteci Niyazi Dalyancı anısına hazırlanan kitabı okumak, bir anı sağanağı altında gezinmek gibiydi. Seni uğurlayanların yüreğine ektiğin sevgi tohumları kadarsın hepi topu ve böylelikle ne çoksun.

Esme ARAS

Basın dünyasında, özellikle gazetecilik mesleğinde usta-çırak ilişkisi, akademik eğitimdeki hoca-öğrenci ilişkisi kadar elzemdir. Hele ki bazı hayatlara dokunmak, bugün tanınmış pek çok isme mesleğin kapılarını açmak, öğrenmeye hevesli genç insanların avcuna o kapının anahtarını bırakmak… Kişinin kendini yeni bir alanda inşa etmeye çalıştığı o en ürkek ve tıfıl zamanlarında, işi deneyimli meslek büyüklerinden öğrenmek… Ya da karşına bir cesaretle gelen çıraklara mesleğin inceliklerini sadece öğretmek değil asıl usulünce öğretebilmek, onları gerektiğinde cesaretlendirmek ve bu alanda kendilerini var etmelerini, öğretilerin sayesinde dümeni doğru yöne kırmalarını gururla izlemek… Ne kıymetlidir. Elbette hem bir mekteplinin aldığı iyi eğitime, donanıma hem de bir alaylının sezgi ve becerilerine sahip olmayı gerektirir. Peki tüm bu meziyetler iyi bir insan olmaya, hayatta başa gelen zorluklara rağmen iyi kalmaya, ardından da iyi biri olarak anılmaya yeter mi? Sanmam!

ANI SAĞANAĞI

Bana bunları düşündüren, bu satırları yazdıran, elime geçen bir armağan kitaptı. 1943 doğumlu, hastalığı nedeniyle geçtiğimiz martta sonsuzluğa uğurlanan Gazeteci Niyazi Dalyancı anısına, Mehmet Sağnak’ın derlediği ve 42 yazarın katılımıyla hazırlanıp Adalı Yayınları tarafından basılan 106 sayfalık kitabı okumak, bir anı sağanağı altında gezinmek gibiydi. Katkıda bulunan isimlerin kişisel tarihinden izler taşıyan satırlar aynı zamanda, parçalar birleştirildiğinde, bir dönemin basın tarihine de ışık tutuyor. Kurmaca metinler okumak ve o metinler hakkında yazmak kadar anı, mektup, biyografi, röportaj gibi kurmaca dışı metinleri de önemsiyorum. Böyle kitaplar özellikle aynı mesleğin farklı uçlarında emek verirken, zaman dilimi içinde hiç karşılaşmamış, tanışma şansı yakalayamamış kalem emekçilerini hem bir araya getiriyor hem de onları daha yakından ve dolaysız tanıma olanağı sunuyor okurlara.

Beykozlu Niyazi Dalyancı hakkında kimler yazmış diye baktığınızda; bir Türk-Yunan dostluğu resmi geçidi izlediğiniz hissine kapılıyorsunuz: Ayşe Dalyancı (kızı), Haris Alexiou, Kemal Anadol, Stelyo Berberakis, Nazım Alpman, Yorgo Benlisoy, Sedat Ergin, Stelios Kuloğlu, Faik Gürses, Bedri Kayabal, Thanasis Danilof, Haluk Şahin, Jan Devletoğlu, Turgay Olcayto, Vahap Munyar, Doğan Şentürk, Ali Sirmen, Sibel Güneş, Sebahat Hacışabanoğlu, Ariana Ferentinou (hayat arkadaşı) ve nicesi… Kimini daha ilk görüşmede kırk yıllık dost gibi, kimini içten bir hoş geldin’le karşılamış Dalyancı. Yolunun kesiştiği o kişilere bir baba, ağabey, usta, hoca, meslek büyüğü, öğretmen, kardeş, arkadaş, meslektaş, yoldaş, müdür, aile ferdi olarak yaklaşmış. Yalnızca mesai saatleri içinde değil dostlukların pekiştiği, gazetecilik tüyolarının alınıp verildiği sofralarda geçen uzun sohbetlerde kimisi için de sığınak, sığınılan bir liman, yaslanılan kaya, deniz feneri, dalgakıran olmuş. Öğreten, eğiten, bilgi ve deneyimini aktaran biri olarak gazetecilik mesleğini aşıladığı, bugün adını duyduğumuz meşhur isimlere hep eşiti gibi davranmış.

BABIÂLİ’NİN EFSANESİ

“Babıâli’nin efsane adamı”nın geçmişine baktığınızda, çocukluğu ve ilk gençliğinin Beykoz-Paşabahçe’de geçtiğini öğreniyorsunuz. Ömrü boyunca denizle iç içe bir yaşam sürmüş. İyi bir eğitim almış; daha İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, gazeteciliğe Türk Haberler Ajansı’nın (THA) Dış Haberler Servisinde başlamış, Bağımsız Basın Ajansı’nda (BBA) çalışmış. 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Cenevre müzakerelerini izlemiş. Sedat Simavi Ödülleri’nde 1979 “TV gazeteciliği” ödülüne değer görülmüş. Girit’in Heraklion kentinde düzenlenen uluslararası konferansta yaptığı konuşma neticesinde, 12 Eylül askeri darbesi döneminde açılan Barış Derneği davasında hapis yatmış. Amerika’da Nâzım Hikmet belgeseli de hazırlayan Dalyancı, aktif gazeteciliği bıraktıktan sonra 2006-2014 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi vermiş ve çok sevdiği Beykoz’a veda ederek Burgazada’ya yerleşmiş. Son dönemde ise 2016’dan bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde genel sekreter yardımcılığı görevini üstlenmiş.

“Vefalı, hakşinas, yumuşak, yakın, hoşgörülü, özverili, donanımlı, bilgili, kültürlü, aydın, sakin, sıcak, vakur, alçakgönüllü, cömert, paylaşımcı, onurlu, nazik, mütevazı, haysiyetli, merhametli, dürüst, güler yüzlü, sade, sağduyulu, esprili, samimi, delikanlı, tevazu sahibi, dürüst, paraya teslim olmayan, zamanın akışına ayak uydurmayan, doğru bildiği ve inandığı gibi yaşayan, pes etmeyen, iyilik saçan, barış savunucusu…” Bu sözcükler, onu sitayişle anan dostlarına ait olmanın yanında belli ki Niyazi Dalyancı’nın karakterinde vücut bulan, onunla yaşayan değerlerdi. İyi insanı ve iyi meslek erbabını bir arada bulabilmek bugünlerde hayli zor. Demek ki seni uğurlamaya gelenlerin yüreğine ektiğin sevgi tohumları kadarsın hepi topu ve böylelikle ne çoksun.