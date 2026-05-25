Damacana sularında yeni zam hazırlığı

Ambalajlı su fiyatlarında yılbaşından bu yana artış hızlandı. 19 litrelik damacana bazı markalarda 210 TL'ye çıkarken, 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri ortalama bin 680 TL'ye ulaştı. Sektör temsilcileri, haziranda damacana başına yaklaşık 30 TL zam beklendiğini belirtti.

Artan maliyetler ve zamlar, ambalajlı su fiyatlarına da yansıdı. Yılbaşından bu yana 19 litrelik damacana suda ortalama zam 60 TL'ye yaklaşırken, artış oranı yüzde 34 seviyesine çıktı.

İstanbul dışından gelen damacana sular ocakta 180 TL'den satılırken, mayısta 210 TL'ye yükseldi. İstanbul'daki memba sularında ise fiyat 110 TL'den 130 TL'ye çıktı. Ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin su için ayırması gereken bütçe bin 680 TL'ye ulaştı.

FABRİKA İLE EV FİYATI ARASINDA BÜYÜK FARK

Nefes'te yer alan habere göre, damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark dikkat çekti.

Fabrikadan ortalama 45 - 55 TL'ye çıkan 19 litrelik damacana, tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlanıyor. İnternet siparişlerinde ise fiyatın 660 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.

HAZİRANDA 30 TL ZAM BEKLENİYOR

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana suya ortalama 30 TL zam beklediklerini söyledi. Akkaya, akaryakıt, işçilik, kira, elektrik ve nakliye maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtti. Artan fiyatlar nedeniyle yurttaşların musluk suyu ve arıtma cihazlarına yöneldiği ifade edilirken, 5 litrelik pet şişe suların da şubattan bu yana 26 TL'den 36 TL'ye yükseldiği aktarıldı.