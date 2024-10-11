Damat Bayraktar ikinci defa zenginler listesinde

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl yayınladığı dünyanın en zenginleri listesini bir kez daha açıkladı. Listede yer alan Türkiye'nin en zengin 28 ismi arasında yine bilindik isimler yer aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın adı ise ikinci kez Forbes'un listesinde yer almış oldu.

Geçen yıl listenin Türkiye'deki isimler listesinin zirvesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu, servetindeki "kayıp"la birlikte ilk 10'a son sıradan girdi. Listede Koç Ailesi'nden birçok isim bulunurken listenin zirvesine bu yıl ismini kazıyan isim Murat Ülker oldu. Şaban Cemil Kazancı 3.2 milyar dolar'lık servetiyle ikinci sıraya yerleşirken Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar 1.2 milyar dolarlık servetiyle 28 kişilik listede orta sıralarda yer aldı.

Selçuk Bayraktar'ın abisi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da 1.1 milyar dolarlık servetle zenginler listesinde yer alanlardan. Listede kamu ihaleleriyle zenginleşen Nihat Özdemir 1.9 milyar dolar, Sezai Bacaksız 1.8 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekti.