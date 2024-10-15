Damat destekleyince Erbaş haramı unuttu

Türkiye’de de hemen her yurttaş, İsrail katliamına tepki gösterirken İsrail menşeli ürünlere yönelik boykot kararları alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hemen her konuşmasında İsrail’e boykot çağrılarına destek vererek tüm yurttaşları boykota davet etti. Erbaş’ın boykot çağrısına karşın damadı Berat Şirinat’ın, “İsrail’e destek vermek” ile suçlanan bazı markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu ortaya çıktı.

BirGün’ün gündeme getirdiği temsilciliğin ardından gözler, Erbaş’a çevrildi. Erbaş, haberlerin ardından sessiz kalsa da Kasım 2023’te yaptığı konuşma bir kez daha gündeme geldi. Erbaş, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen 43’üncü İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizlere düşen her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir. Ve asla ihmal edilemez. Diğer yandan, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak ve onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.”