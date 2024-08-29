Damat ve kardeşi vergi rekortmeni

Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023’te en fazla vergi ödeyen mükellef ve kurumların listesini açıkladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, vergi rekortmenleri listesinde birinci oldu. Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı damat Bayraktar’ı, kardeşi Haluk Bayraktar ikinci sıradan takip etti. Vergi rekortmenleri listesinde 3’üncü sırayı Mustafa Rahmi Koç aldı.

Sık sık kamuoyunda ‘hava savunma sistemlerinde üstün başarı’ sloganları ile parlatılarak, savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Bayraktar ailesi, yıllar içerisinde çok hızlı büyüme gösterdi.

Ülkedeki ekonomik krizi derinleştiren AKP iktidarı, emekliyi, işçiyi, gençleri, kadınları sefalet ücretlerine mahkûm etmeye devam ederken zenginliklerine zenginlik katan Bayraktar ailesi yandaşlar tarafından da sık sık vergi rekortmeni sıfatıyla gündeme geliyor. Son olarak Bayraktar kardeşler, 2023’te toplam 3 milyar 635 milyon 878 bin 779 lira vergi tahakkuk etti. Damat Bayraktar’ın 2023 vergi tahakkuku 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira oldu.

BAYKAR LİSTEDE YOK

Bayraktarlar, 2023'te toplam 3,5 milyarı aşan vergiyi, ticari faaliyetleri dışında kalan sermaye ve kişisel gelirlerden tahakkuk etti. Bayraktarlar, 3’üncü sıradaki Koç’un 480 milyonluk vergi tahakkukunun 7 katından fazlasını tahakkuk etmiş oldu.

Bayraktarların rekortmen listesinde başı çekmesine rağmen, kendilerine ait Baykar Holding, kurumlar vergisi listesindeki rekortmen mükellefler arasında yer almadı. Savunma ve havacılık sanayisinde 2023 yılında 1 milyar 766 milyon dolarla en fazla ihracat yapan şirket olan Baykar, 2023 vergi rekortmenleri listesinde yok. Geçtiğimiz yıl savaşın devam ettiği Ukrayna’ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç etmeye devam ederek servetini katlamayı sürdüren şirket, bu yıl Ukrayna’ya bir SİHA fabrikası kurma çalışmalarına dahi başlamıştı.