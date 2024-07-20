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Damdan düşen genç hayatını kaybetti

Nevşehir’de evinin damında yatmak isteyen genç gece saatlerinde damdan düşerek hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 22:51
  • Giriş: 20.07.2024 22:51
  • Güncelleme: 20.07.2024 22:51
Kaynak: İHA
Damdan düşen genç hayatını kaybetti


Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy mahallesinde yaşandı. 30 yaşındaki Gürkan Gürlek hava sıcaklığı nedeniyle evinin damında yattı. Gece saatlerinde uyurken damdan düşen genç ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Gürkan Gürlek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gürlek’in cenazesi öğle namazına müteakip Tuzköy mezarlığında defnedildi.

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