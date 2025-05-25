Damgalanma tedavi önünde büyük engel

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 21 milyon kişiyi etkiliyor. Şizofreni, sanıldığı gibi nadir bir hastalık değil. Her 100 kişiden birinin yaşamı boyunca bu hastalanma riski var ve sadece genetik yatkınlıktan kaynaklanmıyor. Çevresel faktörler de büyük rol oynuyor. Psikiyatri uzmanları, şizofreni hastalarının damgalanma korkusu nedenilye tedavilerinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek "Dışlamak yerine destek olup anlamaya çalışmak, ayrımcılık üzerine kendimizi ve davranışlarımızı değerlendirmek iyi bir başlangıç olacaktır" dedi.

İYİLEŞME ÖNÜNDE ENGEL

Şizofreni, düşünce, algı, duygu ve davranışlarda bozulmalara yol açan kronik bir psikiyatrik hastalık. Genellikle ergenliğin sonları veya genç erişkinlik döneminde başlıyor. Ancak hastaların en büyük sorunu, hastalığın kendisinden çok toplum tarafından damgalanmak.

Dünya Şizofreni Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Lityum Derneği, şizofreni tedavisi gören bireyler ve yakınları için iyileşmenin çok farklı boyutları olduğuna dikkat çekerek "Bu boyutların başında elbette tedavi gelmektedir, ama bir o kadar önemli olan diğer boyut da şizofreni tanısı almış bireyin önündeki engellerdir. Toplumda şizofreni sözcüğü kişileri hakir görme, alay etme, dışlama aracı olarak kullanıldığında, hastalık doğru şekilde anlaşılmadığında, hastalıkla karşı karşıya kalanların bu deneyimle baş etmesi zorlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Şizofreni tanısı almış bir bireyin yalnızca 'hasta' olarak görülmesi, 'şizofren' olarak damgalanıp, toplumun dışında tutulması, olumsuz tutumlara maruz kalması kişinin iyileşmesinin önünde bir engel olduğu kadar; aynı zamanda bir birey olarak varoluşunun, sosyal yaşama dahil oluşunun, toplumun diğer kesimlerinin ulaşabildiği sağlık hizmetine ulaşabilmesinin, medeni haklarını kullanabilmesinin, ayrımcılığa uğramadan var olabilmesinin önünde de doğrudan ya da dolaylı engeldir. Dışlamak yerine destek olup anlamaya çalışmak, ayrımcılık üzerine kendimizi ve davranışlarımızı değerlendirmek iyi bir başlangıç olacaktır."

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Prof. Dr. Alp Üçok ise şizofreninin tedavisinin mümkün olduğunu ancak toplumdaki önyargılar nedeniyle hastaların doktora gitmekten çekindiğini ve tedaviye direnç gösterdiklerini söyledi. Şizofreninin görülme oranı yüzde 1 olduğunu ancak ailesinde hastalık öyküsü olanlarda bu oranın yüzde 10’a çıktığını kaydeden Üçok, şöyle devam etti; "Genetik faktörler etkili ancak tek başına belirleyici değil. En büyük risk faktörlerinden biri madde kullanımı. Bunun yanı sıra, çocukluk çağı travmaları da şizofreni riskini artırıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitim eşitsizliği, azınlık olmak da risk etkeni olabiliyor. Şizofreninin iyileşme potansiyeli yüksek bir hastalık."

OLMAYAN SESLERİ DUYMA, HALÜSİNASYONLAR

Halüsinasyonlar, en sık işitsel halüsinasyonlar (sesler duyma)

Gerçek dışı, sabit inançlar (örneğin takip edildiğini düşünme)

Duygulanımda küntleşme (yüzdeki duygu ifadelerinin silinmesi), sosyal çekilme, konuşmada fakirlik

Dikkat dağınıklığı, bellek ve yürütücü işlevlerde bozulma, düşünce organize etmede güçlük

Psikotik dönem, hastalığın alevlenme evresidir. Bu dönemde birey; gerçeklik algısını kaybedebilir, gerçek dışı düşüncelere kesin biçimde inanabilir, çevreyle iletişimi bozulur.