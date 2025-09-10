Damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde damperi açılan kamyonun kömür bandına çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Arkadan gelen otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi.

D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

Arkasından gelen otomobil de kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ekipler tarafından sürdürülüyor.