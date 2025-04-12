Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Damperi açılan tır üst geçide çarptı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:05
  • Giriş: 12.04.2025 16:05
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:05
Kaynak: İHA
Damperi açılan tır üst geçide çarptı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sonrası trafik tek şeritten ilerlerken, tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Edinlen bilgiye göre, Bursa-Gemlik yolunda seyir halinde olan 41 ARJ plakalı tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten ilerledi. Çekici yardımıyla yoldan kaldırılan tırın arından yol normal olarak ulaşıma açıldı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol