Damping ne demek? Ekonomide damping nasıl yapılır?

Ekonomide damping, bir dış pazarda mal ve hizmetlerin zararına satılması suretiyle normal rekabet kurallarının çiğnenmesidir.

DAMPİNG NE İŞE YARAR? NEDEN DAMPİNG YAPILIR?

Damping, ekonomik bir savaş silahıdır. Yaygın olarak hedefi, bir fedakârlık pahasına, bir pazarın ele geçirilmesidir. İhracatı yapan bakımından bu fedakârlık, ya ulusal pazar üzerinde sürülen ürünler üzerindeki kâr marjlarının devletçe yükseltilmesi ya da yine devlet tarafından herkese dağıtılması suretiyle telafi edilebilir. Bazen normal ya da öngörülmüş talepten çok aşan miktarda üretim fazlasının satılmak amacıyla da damping yapılır.

DAMPİNG VE KAPİTALİZM

Damping ulusal pazar dahilinde yapılırsa iç damping adını alır. Kurallara uygun biçimde ve farklı etiketlerle, aynı bir ürünün bir kısmı zararına, bir kısmıysa zararı karşılayıcı oranda fazla kârla satılmışsa mal dampingi söz konusudur. Bir sanayi veya ticaret kuruluşu, bazı ürün veya ürün kategorilerini zararına satarken, bu kaybı başka ürün ya da ürün kategorilerindeki kâr marjlarını yükselterek telafi edebilir; damping’in bu türü, bölüştürme (dengeleme) dampingidir (dumping de péréquation). Bir ürünü, rekabeti bertaraf etmek amacıyla, belirli bir süre zararına satma kararı alınmışsa, hazine dampingidir (dumping de trésorerie) ya da fetih dampingi (dumping de conquête) söz konusudur. Geçici bir süre için uğranılacak zararın ilerideki fiyat yükselişleriyle telafi edileceği öngörülmüştür burada.

Bu tür ticari işlemler monopollerin ekonomik iktidarının perçinlenmesi ve tüm ekonominin monopolleşmesine bağlı olarak gelişmiştir.

Böylece, damping monopolist devlet kapitalizminin eşitsiz gelişiminin sonucu ve eksik rekabetin özel bir biçimi olarak ortaya çıkar.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar