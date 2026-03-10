Dan Patlansky'den Ankara ve İstanbul'da konser

Modern blues müziğinin dünyadaki en prestijli isimlerinden biri kabul edilen, Joe Satriani’den Bruce Springsteen’e kadar efsanelerin sahne arkadaşı olan Dan Patlansky, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla bir araya geliyor.

20 yılı aşkın kariyerine 11 stüdyo albümü sığdıran ve Blues Rock Review USA tarafından üst üste beş kez "Yılın En İyi Albümü" listelerinde zirveye oynayan Patlansky; ham gitar enerjisi, derin vokalleri ve büyüleyici sahne karizmasıyla unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Bruce Springsteen’in 64.000 kişilik dev konserinde bizzat seçtiği ön grup olan, Joe Satriani ile 31 günlük Avrupa turnesini kapalı gişe tamamlayan Patlansky, sadece bir müzisyen değil; aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı. Total Guitar Magazine tarafından "Dünyanın En İyi 10 Rock Gitaristi" arasında 4. sırada gösterilen sanatçı, Türkiye turnesinde son albümü 'Movin’ On' ve kariyerinin kültleşmiş eserlerini sunacak.

Bu turne, Patlansky’nin teknik dehasını karakteristik tonuyla birleştirdiği, izleyicinin müziğin her nüansını hissedeceği bir yolculuk niteliği taşıyor. Müzikseverler, ikonik Stratocaster tınısının usta ellerde nasıl bir anlatıcıya dönüştüğüne ve köklü blues mirasının modern rock estetiğiyle nasıl kusursuzca harmanlandığına bizzat şahitlik edecek.

Turne Takvimi:

20 Ekim 2026: Ankara – Tosca Play

21 Ekim 2026: İstanbul – IF Performance Hall Beşiktaş

Vera Müzik organizasyonu ve Karnaval medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek Türkiye turnesinin biletleri satışta.