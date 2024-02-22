Dani Alves'e cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası

Barselona İl Mahkemesi, eski futbolcu Dani Alves'i cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski futbolcu Daniel Alves hakkında karar açıklandı.

Barselona İl Mahkemesi, 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Dani Alves'i cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Savcılığın 9 yıl, suçlamayı yapan avukatın ise 12 yıl hapsini istediği Alves'ten 150 bin avro da tazminat talep ediliyordu.

Avukat ayrıca, Brezilyalı futbolcunun cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve söz konusu kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınması talebinde bulundu

NE OLMUŞTU?

Barcelona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.