Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor’da

Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) – SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor İngiliz asıllı santrafor oyuncusu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon 54 resmi müsabakada oynayan oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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