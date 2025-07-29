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Daniel Güiza, İspanya 7. Lig takımlarından Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu

44 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 18:56
  • Giriş: 29.07.2025 18:56
  • Güncelleme: 29.07.2025 18:56
Kaynak: AA
Daniel Güiza, İspanya 7. Lig takımlarından Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu

İSTANBUL (AA)- Fenerbahçe formasını bir dönem giyen 44 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu.

İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.

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