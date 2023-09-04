Daniele Santarelli: İnanılmaz bir zafer, çok mutluyuz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, elde edilen Avrupa şampiyonluğuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir zafer, çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2023 CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü.

Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milliler, İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "İnanılmaz bir zafer. Çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum. Şampiyonayı kazanmak oldukça zordu. Herkesle gurur duyuyorum. Türkiye’de herkesin bizimle birlikte mutlu olmasından mutluyum. Brüksel’deki atmosfer süperdi. Türkler her yerde. Bizi takip ettiler, desteklediler. Bazı anlarda bize yardım ettiklerini hissettim. Onlarla kutlamaktan son derece memnumum" cümlelerine yer verdi.