Daniele Santarelli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye voleybol gündemi son günlerde büyük bir iddiayı konuşuyor: Daniele Santarelli’nin adı Fenerbahçe Medicana ile anılmaya başladı. Türkiye Kadın Millî Takımı ile elde ettiği büyük başarılar, kulüp kariyerindeki istikrarı ve dünya çapındaki şampiyonlukları nedeniyle Santarelli’nin olası transferi voleybol severlerde merak uyandırdı. Peki Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi takımı çalıştırıyor? İşte tüm detaylar…

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR? (YAŞI, MEMLEKETİ, BİYOGRAFİSİ)

Bilgi Detay Adı Daniele Santarelli Doğum Tarihi 8 Haziran 1981 Yaşı 44 Doğum Yeri Foligno, İtalya Milliyeti İtalyan Mevcut Görevi Türkiye Kadın Millî Takımı Başantrenörü Kulüp Takımı Imoco Volley (İtalya) Medeni Hali Monica De Gennaro ile evli

SANTARELLİ HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Daniele Santarelli’nin güncel görevleri şunlardır:

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı Başantrenörü (2023–)

Imoco Volley Conegliano – İtalya (2017–)

Daha önce 2022 yılında Sırbistan Kadın Millî Takımını çalıştırmış ve aynı yıl Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştır.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Oyunculuk

Santarelli voleybol yaşamına oyuncu olarak başladı. İtalya’nın Serie B takımlarında Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina ekiplerinde libero olarak forma giydi.

Antrenörlük Kariyerinin Başlangıcı

Oyunculuk sonrası hızla antrenörlüğe yönelen Santarelli, kısa sürede yükseliş göstererek İtalya'nın en başarılı kulüplerinden Imoco Volley ile üst düzey başarılara imza attı.

KULÜP KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

Imoco Volley ile kazandığı başlıca kupalar:

2017–18 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2018 İtalya Süper Kupası – Şampiyonluk

2018–19 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2019 İtalya Süper Kupası – Şampiyonluk

2019 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

2020–21 İtalya Kupası – Şampiyonluk

2020–21 İtalya Ligi – Şampiyonluk

2020–21 CEV Şampiyonlar Ligi – Şampiyonluk

2022 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

2023–24 CEV Şampiyonlar Ligi – Şampiyonluk

2024 Dünya Kulüpler Şampiyonası – Şampiyonluk

MİLLİ TAKIM KARİYERİ BAŞARILARI

Sırbistan adına

2022 Dünya Şampiyonası – Altın

2022 Milletler Ligi – Bronz

Türkiye adına

2023 Milletler Ligi – Altın

2023 Avrupa Şampiyonası – Altın

2023 Dünya Kupası – Altın

2025 Dünya Şampiyonası – Gümüş

SANTARELLİ – FENERBAHÇE MEDİCANA İDDİALARI

Voleybol kulislerinde son günlerde Daniele Santarelli’nin adı Fenerbahçe Medicana ile anılmaya başladı. Türkiye’nin en güçlü voleybol ekiplerinden biri olan Fenerbahçe’nin bu hamlesi, taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Santarelli'nin Türkiye’deki konumu, başarısı ve millî takım bağlantısı nedeniyle iddialar güçlenerek gündemde yer almaya devam ediyor.

Daniele Santarelli kimdir?

İtalyan voleybol antrenörüdür. Türkiye Kadın Millî Takımı ve Imoco Volley’nin başantrenörüdür.

Santarelli kaç yaşında?

44 yaşındadır (8 Haziran 1981 doğumlu).

Hangi takımı çalıştırıyor?

Türkiye Kadın Millî Takımı ve İtalya’nın Imoco Volley kulübünü çalıştırmaktadır.

Santarelli Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Adı Fenerbahçe Medicana ile anılmaktadır ancak şu anda resmi bir açıklama yoktur.

Nereli?

İtalya’nın Foligno kentinde doğmuştur.

Daniele Santarelli hem Türkiye hem de dünya voleybolunda son yılların en başarılı teknik direktörleri arasında yer alıyor. Millî takım ile kazandığı üst üste şampiyonluklar ve Imoco Volley ile elde ettiği kupalar, onu spor dünyasında özel bir konuma taşıyor. Fenerbahçe Medicana iddiaları güçlenirken, voleybol severler Santarelli’nin geleceğini büyük bir merakla takip ediyor.