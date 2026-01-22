Danimarka Başbakanı: Egemenliğimiz için asla müzakere olmayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Arktik'teki güvenliğin NATO'yu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Frederiksen, dün Davos'taki Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesini iyi ve doğal olarak niteledi.

Frederiksen, Rutte ile iletişim halinde olduklarını kaydederek, "NATO, Danimarka Krallığı'nın tutumunu biliyor. Danimarka, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi birçok alanda müzakere yürütebilir ancak egemenliği için asla müzakere olmayacak" ifadesini kullandı.

Danimarka'nın Arktik'teki güvenliğin güçlenmesi için müttefikleriyle yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Frederiksen, "Buna toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi şartıyla ABD'nin 'Altın Kubbesi' de dahildir" değerlendirmesinde bulundu.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Net bir kırmızı çizgimiz var. Krallığın bazı bölgeleri üzerindeki egemenliğimizi devretmeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'nin de katılımıyla Rutte ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Poulsen, Rutte'nin Danimarka veya Grönland adına müzakere etmediğini ancak katkısının son derece önemli olduğunu belirtti.