Danimarka Başbakanı Frederiksen'den ABD'ye Grönland mesajı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'ye, uluslararası güvenliğe ilişkin argüman bile olsa "başka bir ülkeyi ilhak edemeyeceği" uyarısını yaptı.

Başbakan Frederiksen, ziyaret ettiği Grönland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın, ada hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grönland'ın hem yeni hem de eski liderleriyle bir araya gelen Frederiksen, Danimarka'nın güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

Müttefikler olarak birbirlerinin "bölünmesine" izin vermelerinin, "düşmanlarına hizmet" etmek anlamına geleceğini vurgulayan Frederiksen, bunun olmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Frederiksen, "İşletmelerimizden ABD'ye yatırım yapmalarını istediğinizde yapıyorlar. Bizden savunmamız için daha fazla harcama yapmamızı istediğinizde yapıyoruz. Kuzey Kutbu'nda güvenliği güçlendirmemizi istediğinizde de aynı fikirdeyiz." dedi.

Başbakan Frederiksen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Danimarka Krallığı'nın topraklarının bir bölümünü ele geçirmeyi talep ettiğinizde, en yakın müttefikimizden baskı ve tehditlerle karşılaştığımızda, bunca yıldır takdir ettiğimiz ülke hakkında neye inanacağız? Bu, Atlantik boyunca birlikte inşa ettiğimiz dünya düzeniyle ilgili bir mesele. Başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz, uluslararası güvenlik argümanı bile olsa."