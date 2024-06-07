Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı.
Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.
Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.
SLOVAKYA BAŞBAKANI'NA SİLAHLA SALDIRILMIŞTI
Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında 15 Mayıs'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.
Fico geçen günlerde açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.