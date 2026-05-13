Danimarka'da yılın futbolcusu Aral Şimşir

Aral Şimşir, forma giydiği FC Midtjylland ile gösterdiği performansın ardından Danimarka Süper Ligi’nde “Yılın Profili” seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ödül, futbolcuların oylarıyla belirlendi.

Danimarka Oyuncular Birliği tarafından organize edilen oylamada Aral Şimşir, kullanılan 269 oyun yüzde 38,3’ünü alarak ödülün sahibi oldu.

31 MAÇTA 9 GOL, 15 ASİST

Danimarka Oyuncular Birliği, değerlendirmelerde teknik kalite, liderlik, zihinsel dayanıklılık ve profesyonel yaklaşım gibi kriterlerin dikkate alındığını belirtti.

Birliğin açıklamasında, “31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar Aral Şimşir’in sezon boyunca ortaya koyduğu performansın yalnızca bir kısmı. Yüksek seviyeli oyunu ve etkili performanslarıyla rakipleri ve takım arkadaşları arasında öne çıktı” ifadelerine yer verildi.

"ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

23 yaşındaki futbolcu da ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu benim için çok büyük anlam taşıyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir duygu. Diğer futbolcular tarafından takdir edilmek beni mutlu ediyor” dedi.

Genç oyuncu, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını 7 kez giyerken henüz A Milli Takım’da görev almadı.