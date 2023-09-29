Danimarka'dan Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine destek

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Bosna Hersek'in gelecek dönemde Avrupa Birliği (AB) ailesinin bir parçası olacağından emin olduklarını söyledi.

Rasmussen, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Danimarka'da 16 bin ila 23 bin arasında Bosna Hersek kökenli vatandaş yaşadığını belirten Rasmussen, "Gelecekte Bosna Hersek'in AB ailesinin bir parçası olacağına eminim" dedi.