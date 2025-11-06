Danimarka 'deepfake yasası' çıkarmaya hazırlanıyor

Danimarka, vatandaşlarını deepfake videolardan korumak için yasa çıkartmayı planlıyor.

Danimarka, çok sayıda tanınmış kişi ile vatandaşın yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, taklit sesler ve deepfake videolar sonucu mağdur edilmesi üzerine bu konuda somut adım atmaya karar verdi.

Gelecek yıl önerilmesi beklenen yasa tasarısı kapsamında yurttaşların kişisel özelliklerinin taklit edilmesi ve izinleri olmadan paylaşılmasını önlemek amacıyla telif hakkı yasasında değişime gidilecek.

Yasa çerçevesinde vatandaşlara kendi görsellerine ilişkin telif hakkı verilmesi planlanıyor.

Bu sayede bireyler çevrim içi platformlarda izinleri olmadan paylaşılan içeriklerin kaldırılması yönünde talepte bulunabilecek.

"YANLIŞ BİLGİLERLE MÜCADELE ETMEK İÇİN KAPSAMLI ADIM"

Uzmanlar, ilgili yasayı "Danimarka hükümetinin, deepfake aracılığıyla yayılan yanlış bilgilerle mücadele etmek için attığı en kapsamlı adım" olarak nitelendirdi.

Yapay zeka uzmanı Henry Ajder, Danimarka hükümetini tebrik ederek, "Tam da bu aralar insanların 'Deepfake'ten kendimi nasıl koruyabilirim?' soruları üzerine verdiğimiz cevaplar, daha çok 'Kendinizi internetten uzak tutun.' yönünde oluyor ancak bu da çok mümkün değil." diye konuştu.

Danimarkalı birçok tanınmış kişi de kendilerine ait olmayan görüntü ve içeriklerin sosyal medyada yer aldığını, bunlarla mücadelede daha etkin olunması gerektiğini belirtti.

Danimarka Hakları İttifakı da mevcut telif yasasının yeterli olmadığını ve değişiklikleri desteklediğini bildirdi.

Kültür Bakanı Jakob Engel‑Schmidt, 2025 yılının Temmuz ayında yaptığı açıklamada yasa tasarısının yaz sonbaharda parlamentoya sevk edileceğini ifade etmişti.