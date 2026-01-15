Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede, Grönland konusunda "Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını" belirtti.

Rasmussen, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez" dedi.

"Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık" diyen Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık" ve bunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu muhataplarına "çok net şekilde" belirttiklerini söyledi.

Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve Trump'ın Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.