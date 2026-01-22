Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Grönland için "kırmızı çizgimiz" mesajını verdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını, adanın ülkesi için "kırmızı çizgi" niteliği taşıdığını söyledi.

Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını açıklamasının ardından Danimarka Yayın Kurumu'na (DR) özel açıklamada bulundu.

Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini aktaran Rasmussen, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor" dedi.

Rasmussen, Grönland konusunda gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğu konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, "Bunu burada, televizyonda durup değerlendirmemeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını yineleyen Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz" değerlendirmesinde bulundu.