Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Trump'ın açıklamaları sorunu ortadan kaldırmıyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda askeri seçeneğin gündemde olmadığı açıklamasını olumlu bulduklarını ancak bunun sorunu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Rasmussen, başkent Kopenhag'da katıldığı Dış Politika Komitesi toplantısının ardından ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını değerlendirdi.

Trump'ın Davos'taki konuşmasını canlı dinlemediğini, kendisine bilgilendirme yapıldığını belirten Rasmussen, Trump'ın Grönland'ı "ele geçirme" niyetinin değişmediğini söyledi.

Rasmussen, Trump'ın Grönland için "askeri seçenek gündemde değil" söylemine ilişkin, "Askeri güç kullanılmayacağının söylenmesi olumlu bir gelişme ancak sorunu ortadan kaldırmıyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.