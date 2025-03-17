Danimarka, Grönland çevresinde askeri varlığını arttırıyor

Danimarka Deniz Kuvvetlerine bağlı bir gemi, Grönland Adası’nda devriye gezerken görüntülendi.

Danimarka, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözleri sonrası, Arktik bölgesindeki askeri varlığını arttıracağını açıklamıştı.

TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Donald Trump, görevi devralmasından bu yana ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda Grönland'ı satın alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 13 Mart'ta düzenledikleri basın toplantısında da Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





