Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi'nin 3 puanlı takımı Danimarka, 1 puanlı Sırbistan ile karşılaşıyor. Danimarka - Sırbistan maçı ile ilgili detaylar da netleşti.

DANİMARKA - SIRBİSTAN FORM DURUMU

Danimarka, Sırbistan ile oynadığı son 4 maçın üçünü kazanırken, 1 maçta berabere kaldı. Öte yandan Danimarka, oynadığı son 6 maçın ikisini kazanırken, birini kaybedip 3 kez berabere kaldı. Sırbistan ise son 6 maçında 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇININ HAKEMİ

Danimarka - Sırbistan maçının orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh oldu. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Danimarka - Sırbistan maçı 8 Eylül 2024 saat 19:00'da oynanacak.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Sırbistan maçı TV 8.5 televizyonundan canlı olarak izlenebilecek.