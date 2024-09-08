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Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Danimarka, Sırbistan ile karşılaşıyor. Danimarka - Sırbistan maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları belli oldu.

BirBilgi
  • 08.09.2024 12:05
  • Giriş: 08.09.2024 12:05
  • Güncelleme: 08.09.2024 12:14
Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

UEFA Uluslar A Ligi'nin 3 puanlı takımı Danimarka, 1 puanlı Sırbistan ile karşılaşıyor. Danimarka - Sırbistan maçı ile ilgili detaylar da netleşti.

DANİMARKA - SIRBİSTAN FORM DURUMU

Danimarka, Sırbistan ile oynadığı son 4 maçın üçünü kazanırken, 1 maçta berabere kaldı. Öte yandan Danimarka, oynadığı son 6 maçın ikisini kazanırken, birini kaybedip 3 kez berabere kaldı. Sırbistan ise son 6 maçında 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇININ HAKEMİ

Danimarka - Sırbistan maçının orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh oldu.  Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Danimarka - Sırbistan maçı 8 Eylül 2024 saat 19:00'da oynanacak.

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Sırbistan maçı TV 8.5 televizyonundan canlı olarak izlenebilecek.

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