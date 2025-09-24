Danimarka ve Norveç’te İHA paniği

Dış Haberler

Kopenhag ve Oslo havalimanları, yakınlarında gözlenen İHA'lar nedeniyle saatlerce kapalı kaldı. Zelenski'nin Rusya iddiasına ilişkin yorum yapmayan Kopenhag'dan "hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz" açıklaması geldi.

Kopenhag Havalimanı'na yakın bölgede iki ya da üç büyük İHA'nın (insansız hava aracı) görülmesi üzerine havaalanı dört saat süreyle kapatılırken Norveç polisine göre Oslo Havalimanı da iki adet dronun gözlenmesinin ardından üç saatliğine kapalı kaldı.

Deutsche Welle'deki habere göre Danimarka Polis Teşkilatı Başkomiseri Jens Jespersen, dün yaptığı açıklamada, Kopenhag’da gözlenen dronlara ilişkin, "Bunun, bizim deyimimizle yetkin bir operatör olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.Jespersen, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Kopenhag hava sahasının ihlalinden Rusya’yı sorumlu tuttuğu X paylaşımına ilişkin ise "bilgisinin olmadığını" belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Başkomiser, Danimarka ve Norveç’teki olayların bağlantılı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu kaydetti.

Ritzau haber ajansının aktardığına göre Başbakan, "Bu durum, içinde yaşadığımız zamanlar hakkında ve toplum olarak nelere hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda bir şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı. Frederiksen, "olayın arkasında kimin olabileceği konusunda hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini" söyledi.

Danimarka Başbakanı ayrıca yaşananların, son dönemde Avrupa havalimanlarında görülen İHA ihlalleri, hava sahası ihlalleri ve siber saldırılarla paralelliklere işaret ettiğine dikkat çekti.

ON BİNLERCE YOLCU ETKİLENDİ

Havalimanı ve Danimarka hava trafiği kontrolü temsilcilerinin Salı günü gazetecilere aktardığına göre, olay nedeniyle Kopenhag havalimanı 31 uçuşu diğer havaalanlarına yönlendirdi. Bu önlem, zincirleme etki yaratarak yaklaşık 100 uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açtı. Gecikme ve iptallerden yaklaşık 20 bin yolcunun etkilendiği kaydedildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag Havalimanı'ndaki operasyonları aksatarak binlerce yolcuyu etkileyen dronların, "bugüne kadar Danimarka’nın kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı" niteliğinde olduğunu söyledi.