Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.