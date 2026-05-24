Danışmanı açıkladı: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gelecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam CHP Genel Merkezi'ne gelerek açıklama yapacağı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir" ifadeleriyle bu iddiayı yalanladı.

Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'e gelmesi ve basın mensuplarına açıklamada bulunması bekleniyordu.

NE OLMUŞTU?

Polis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Bina içinde çok sayıda biber gazı kullanılarak partililere plastik mermiyle müdahale edildi. Bina içinden de mukavemet gösterilen müdahale sırasında çok sayıda kişi, yoğun biber gazına maruz kaldı, yaralandı. Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi. Özgür Özel, binadan ayrılırken "Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar, ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" dedi. Seçilmiş yönetime karşı açılan davayla mahkeme tarafından Genel Başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.