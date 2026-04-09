Danışmanlık ihalelerinde yeni düzenleme

Kamu İhale Kurumu’nun hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı; danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yeterlik kriterleri, iş deneyimi belgeleri ve mali tabloların sunulmasına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle, ihalelerde kullanılacak “alt endeks” tanımı güncellenirken, işçilik dışındaki girdiler için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alındı. Başvuru süreçlerinde sunulacak belgelerde de sadeleştirmeye gidildi.

Yılın ilk dört ayında yapılan ihalelere yönelik önemli bir değişiklik de getirildi. Buna göre, istekliler ihale tarihinden iki yıl önceye ait bilanço ve gelir tablolarını sunacak; yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki ve üç yıl öncesine ait belgeleri birlikte sunarak ortalama üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.

İş deneyimini gösteren belgelerin kapsamı da yeniden düzenlendi. Buna göre, sözleşmeye ilişkin fatura, serbest meslek makbuzu ve damga vergisi ödemesine dair belgeler iş deneyimi kapsamında değerlendirilecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle, düzenlemede yer almayan durumlarda diğer ihale uygulama yönetmeliklerinin uygun hükümlerinin uygulanmasının önü açıldı. Ayrıca, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ilanı yapılmış ihalelerin eski kurallara göre sonuçlandırılacağı belirtildi.

Yönetmeliğin bazı maddeleri yayım tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecek, diğer hükümler ise yayımlandığı tarihte uygulanmaya başlayacak.