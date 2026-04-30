Danıştay'dan Akın Gürlek ataması hakkında karar: Dava açılabilir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyeye yönelik operasyonlarla sık sık gündeme gelen eski Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i Adalet Bakanı olarak atamasına karşı Danıştay'a yapılan iptal başvurusunda karar açıklandı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Ankara Barosu’na bağlı avukatlar Ömer Faruk Eminağaoğlu, Doğan Erkan, Sait Kıran, Selcik Ulusoy ve İsmail Çelik, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanması kararına karşı 16 Şubat’ta Danıştay'a başvurdu.

"YEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI ORTADAN KALDIRMAZ"

Avukatlar verdiği dilekçede, Akın Gürlek’in bakan olarak atanmasıyla savcılık görevinin kendiliğinden sona erdiği tezinin "kabul edilemez" olduğunu, böyle bir kabulün görevden azlolunmak anlamına geldiğini, bunun da anayasanın "Hakimler ve savcılar azlolunamaz" hükmünü içeren 139. maddesine aykırı olduğunu ve bakan olarak atanmasının kendi isteğinin varlığı olarak yorumlanamaz olduğunu vurguladı.

Dilekçe kapsamında, Gürlek’in Adalet Bakanı ve HSK Başkanlığı göreviyle HSK’nin yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine yönelik işlemler de yapacak olması gerekçesiyle, savunması alınmadan atama kararının yürütmesinin durdurulmasını da talep etti.

DİLEKÇE REDDEDİLDİ

Danıştay 12. Ceza Dairesi ise dilekçenin reddi yönünde karar vermeyip avukatların davacı sıfatlarının olduğuna, davanın esastan incelenmesine, bunun için dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğine, yürütmeyi durdurma isteğinin davalı tarafça cevap verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra karara bağlanmasına karar verdi.

"HÜKÜMET TASARRUFU DAVA KONUSU EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı ise 13 Mart’ta daireye savunmasını sundu. Savunmada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş’in imzası bulundu.

Savunmada, atama işleminin hükümet tasarrufu olduğu, hükümet tasarruflarının dava konusu edilemeyeceği, dava konusu edilen işlemden de davacıların bireysel olarak doğrudan etkilenmediği ileri sürüldü.

Bununla birlikte savunmada; Gürlek’in TBMM’de yemin etmesinin de atama işleminde rızası olduğu anlamına geldiği ifade edilerek davanın reddedilmesi istendi.

DAİRE DAVA YOLUNU AÇIK TUTTU

Cumhurbaşkanlığı’nın savunmasının ardından, 12. Daire 16 Nisan’da kararını açıkladı. Daire; avukatların Bakan Gürlek’in atamasına ilişkin dava açma yeterliliklerinin olduğuna 3’e 2 oy çokluğuyla karar verdi.

Bu kapsamda daire, yürütmenin durdurulması istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle reddetti. Ayrıca daire; esas hakkında görüş için de başvuruyu Danıştay Başsavcılığı’na gönderdi.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından dairenin belirleyeceği bir günde duruşma yapılacak ve dava esastan incelenecek.

YARDIMCILIKLARA YAPILAN ATAMALARA DA İTİRAZ

Avukat Eminağaoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı’yla Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız’ın Adalet Bakan Yardımcılıklarına atanma işleminin iptali istemiyle de 22 Nisan’da Danıştay 12. Ceza Dairesi’nde dava açtı.

Dilekçe üzerinde ilk incelemesini tamamlayan daire, savunma yapmak üzere dilekçeyi Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.