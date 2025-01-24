Danıştay'dan emniyete 'görüntü ve ses kaydı yasağı' reddi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "görüntü ve ses kaydı genelgesini" iptal eden Danıştay, emniyetin yaptığı itirazı reddetti.

Danıştay 10. Dairesi, Diyabakır Barosu Başkanlığı’nın açtığı davada İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Ses ve görüntü kaydı alınması" konulu genelgesinin iptaline karar vermişti.

Danıştay'ın daha önce hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdiği genelgenin kesin olarak iptali kararında, "Genelgenin içeriğine yönelik yapılan değerlendirmede; söz konusu Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği anlaşılmış olup; bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dâhil davalı idarece Genelge niteliğinde bir düzenleyici işlem ile adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirilmesinde Anayasamızın 7. ve 13. maddelerine uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla, anılan temel hak ve hürriyetleri, Anayasanın 13. maddesinde getirilen hukuki güvencelere ve kanunla sınırlama ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay'ın kararına itirazda bulunmuştu. Danıştay Dava Daireleri Kurulu, yayınladığı kararla EGM'nin yaptığı itirazı da reddetti.

"DEMOKRATİK HAKKA BİR MÜDAHALE"

Danıştay'ın ek gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa'nın 13 ve 26. maddeleri kapsamında kanunen öngörülen sınırlı sebeplerle ve meşru amaçlarla, demokratik toplum düzeninin gerekleri gözetilerek, sınırlama amacı ile aracı arasında ölçülü bir dengenin gözetilmesi ve hakkın özüne dokunulmaması suretiyle dar bir alanda yapılabilecek sınırlamalar yerine, bireylerin haber alma özgürlüğünün sağlanmasına yönelik en önemli araçlardan olan basın organ ve mensupları yönünden herhangi bir ayrıma gidilmeksizin haber niteliği taşıyan olaylarda ses ve görüntü kaydı alma yasağı getirilmesi demokratik bir toplumda gerekli olmayan, hakkın özüne dokunan, hukuken kabul edilebilir bir zorlayıcı sebebe dayanmayan ve ölçülü olmaktan uzak bir müdahale niteliğindedir."